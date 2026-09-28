Мекис ответил, будут ли Ферстаппену ставить пятый двигатель, который приведёт к штрафу

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис ответил на вопрос, будут ли в коллективе в сезоне-2026 устанавливать на машине четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена пятый двигатель, штраф за который приведёт к потере мест на стартовой решётке.

«Будем ли менять двигатель сверх лимита? Пока неясно. Это во многом будет зависеть от нашего анализа проблем с его двигателем [в квалификации], который нам пришлось снять с машины, и от того, сможем ли мы снова использовать этот двигатель.

Исходя из этого, мы посмотрим, сможем ли дойти до конца [сезона] с его четвёртым двигателем [из разрешенного пула]», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.