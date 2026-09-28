15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис ответил, будут ли Ферстаппену ставить пятый двигатель, который приведёт к штрафу

Мекис ответил, будут ли Ферстаппену ставить пятый двигатель, который приведёт к штрафу
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис ответил на вопрос, будут ли в коллективе в сезоне-2026 устанавливать на машине четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена пятый двигатель, штраф за который приведёт к потере мест на стартовой решётке.

«Будем ли менять двигатель сверх лимита? Пока неясно. Это во многом будет зависеть от нашего анализа проблем с его двигателем [в квалификации], который нам пришлось снять с машины, и от того, сможем ли мы снова использовать этот двигатель.

Исходя из этого, мы посмотрим, сможем ли дойти до конца [сезона] с его четвёртым двигателем [из разрешенного пула]», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

Материалы по теме
Вильнёв: у «Ред Булл» не было причин просить Ферстаппена пропустить Хаджара в гонке в Баку
Комментарии