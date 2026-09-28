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«Знаю, как надо себя вести». Норрис оценил своё скандальное заявление в адрес Колапинто

«Знаю, как надо себя вести». Норрис оценил своё скандальное заявление в адрес Колапинто
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Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») рассказал, что извинился перед Франко Колапинто («Альпин») за требование дисквалифицировать его за спровоцированную аварию, в результате которой они вдвоём и напарник аргентинца Пьер Гасли выбыли из гонки Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Тяжёлый уикенд в целом в Баку. Конечно, разочаровывающее и раннее завершение гонки.

После гонки я отправил Франко сообщение с извинениями за комментарии, которые я сделал и которые мне просто не следовало говорить. Знаю, как надо себя вести, эмоции зашкаливали, но это не оправдание, это было неправильно с моей стороны. Я сам совершал ошибки за эти годы и знаю, что это во многом часть гонок и борьбы на пределе.

Мы с Франко пришли к хорошему взаимопониманию, по-прежнему хорошие друзья и оба с нетерпением ждём возвращения к гонкам в эти выходные», — написал Норрис в социальных сетях.

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