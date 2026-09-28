«Знаю, как надо себя вести». Норрис оценил своё скандальное заявление в адрес Колапинто

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») рассказал, что извинился перед Франко Колапинто («Альпин») за требование дисквалифицировать его за спровоцированную аварию, в результате которой они вдвоём и напарник аргентинца Пьер Гасли выбыли из гонки Гран-при Азербайджана.

«Тяжёлый уикенд в целом в Баку. Конечно, разочаровывающее и раннее завершение гонки.

После гонки я отправил Франко сообщение с извинениями за комментарии, которые я сделал и которые мне просто не следовало говорить. Знаю, как надо себя вести, эмоции зашкаливали, но это не оправдание, это было неправильно с моей стороны. Я сам совершал ошибки за эти годы и знаю, что это во многом часть гонок и борьбы на пределе.

Мы с Франко пришли к хорошему взаимопониманию, по-прежнему хорошие друзья и оба с нетерпением ждём возвращения к гонкам в эти выходные», — написал Норрис в социальных сетях.