Аркадий Цареградцев впервые в карьере стал обладателем Кубка России по дрифту

Кубок России «AIMOL Суперфинал РДС» завершился в Нижнем Новгороде. В последний уикeнд сентября на трассе «Нижегородское кольцо» были определены обладатели наград высшего соревнования по дрифту в стране, в котором в равных условиях участвуют представители Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) и Открытого чемпионата РДС (RDS Open).

Фото: Пресс-служба РДС

Оба победителя «Суперфинала РДС» прошлых лет прошли в полуфинал, но вот выиграть свои дуэли не смогли. Георгий Чивчян проиграл Ивану Пальмину, допустив ошибку как в роли преследователя, так и в роли лидера — четырёхкратный чемпион RDS GP в двух заездах в одном и том же месте вылетел всеми четырьмя колёсами за пределы трассы, что и привело к поражению. Обладатель Кубка России по дрифту 2025 года Роман Тиводар проиграл в дуэли с Аркадием Цареградцевым — по итогам хита меньше ошибок допустил Аркадий, который и отправился в финал.

Фото: Пресс-служба РДС

Во внутрикомандной дуэли за третье место в первом заезде Тиводар и Чивчян вдвоём едва не улетели с трассы на постановке, но смогли спасти ситуацию и довести заезд до конца, а после смены ролей Георгий и Роман допустили несколько контактов на протяжении оцениваемого участка. По итогам этого сражения победителем стал Гоча, который завоевал третье место на Кубке России «AIMOL Суперфинал РДС» в Нижнем Новгороде.

В решающем сражении дня Иван Пальмин и Аркадий Цареградцев порадовали зрителей на трибунах «Нижегородского кольца» и у экранов прямой трансляции RDS TV яркими заездами. Оба пилота и в роли лидера, и в роли преследователя блестяще справились с судейским заданием, продемонстрировав плотный и синхронный дрифт. Судейским решением сильнейшим в этой дуэли был признан Цареградцев, который впервые в своей карьере выиграл Кубок России по дрифту.

Фото: Пресс-служба РДС

Кубок России «AIMOL Суперфинал РДС». Личный зачёт. Топ-3:

Аркадий Цареградцев (Сочи, Systeme Electric Одержимые Моторспорт) — 219 баллов. Иван Пальмин (Санкт-Петербург, Carville Racing) — 202 балла. Георгий Чивчян (Красноярск, Takayama Forward Auto) — 166 баллов.

Фото: Пресс-служба РДС

Кубок России «AIMOL Суперфинал РДС». Командный зачёт. Топ-3:

Takayama Forward Auto — 320 баллов. Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 311 баллов. Carville Racing — 303 балла.

Фото: Пресс-служба РДС