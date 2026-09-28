Бриаторе не отстранит Колапинто на ГП Бахрейна в Малайзии — Махер

Исполнительный советник и руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Флавио Бриаторе принял решение не отстранять 23-летнего аргентинца Франко Колапинто от этапа Гран-при Бахрейна в Малайзии после аварии на Гран-при Азербайджана, сообщает авторитетный журналист Томас Махер.

«Здравый смысл победил, и на уикенде в Малайзии «Альпин» будет работать в обычном режиме. Бриаторе не стал отстранять Колапинто от участия в гонке, и они с Пьером Гасли выступят как обычно», — написал Махер в социальной сети Х.

После рестарта гонки из-за аварии Алекса Албона («Уильямс») Франко допустил ошибку при торможении в первом повороте и выбил своего напарника Пьера Гасли и чемпиона Ландо Норриса («Макларен»), из-за чего все трое сошли.

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