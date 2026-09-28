«Потеряли кураж, свою значимость и атмосферу». Хорнер оценил «Ред Булл» после его ухода

Бывший глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о нынешнем положении команды.

«Мне кажется, если взглянуть на эту команду спустя 12 месяцев (Хорнер покинул «Ред Булл» в июле 2025 года. – Прим. «Чемпионата»), можно увидеть, что она потерял свой кураж, свою значимость и свою атмосферу», — приводит слова Хорнера издание The Times.

Кристиану Хорнеру 52 года. Британец, в прошлом профессиональный гонщик, возглавлял «Ред Булл» с 2005-го по 2025-й, за это время выиграв с ней восемь чемпионатов мира и шесть Кубков конструкторов.

Ранее в интервью Хорнер поделился подробностями своего увольнения из «Ред Булл».