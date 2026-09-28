Льюис Хэмилтон опубликовал видео с Роско спустя год после смерти собаки

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», опубликовал в социальных сетях видео в память о своём умершем в 2025 году бульдоге Роско.

Роско регулярно появлялся в боксах команд и на пит-лейне, у него была собственная аккредитация на гонки и много поклонников в социальных сетях. Пёс снимался в рекламе, участвовал в фотосессиях для модных журналов и, по данным СМИ, зарабатывал значительные суммы благодаря контрактам. Роско скончался 29 сентября 2025 года в возрасте 12 лет.

В нынешнем сезоне Льюис одержал первую победу за «Феррари» и на данный момент занимает третье место в личном зачёте — 199 очков.