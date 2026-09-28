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«Будет похоже на гоночную машину». Алонсо предложил внести техническое изменение в Ф-1

«Будет похоже на гоночную машину». Алонсо предложил внести техническое изменение в Ф-1
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо объяснил, как улучшить гонки в Формуле-1 с современной гибридной схемой машин.

«Я бы, вероятно, уменьшил пиковую мощность батареи, чтобы увеличить время её использования. Сейчас у нас очень быстрое ускорение из-за быстрой подачи электрической мощности и резкое замедление по мере её ухода. Вы странно завершаете вход в поворот, потому что сбрасываете газ и последние 200 метров просто катитесь.

Если мощность будет снижена ради большего периода [использования], скоростные данные будут похожи на данные с гоночной машины. Вы достигнете максимальной скорости к повороту, а не к середине прямой», — приводит слова Алонсо издание Mundo Deportivo.

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