Видео: механики в NASCAR напали на пилота другой команды после финиша

В ночь на 27 сентября в NASCAR в зачёте Late Model Stock Car на автодроме в Мартинсвилле состоялась гонка ValleyStar Credit Union 300. Победу одержал Кейден Квапил из команды JR Motorsports.

После гонки произошёл инцидент с финишировавшим вторым Кори Хаймом. Он вошёл в контакт с Трейтеном Лапчевичем после клетчатого флага. Два гонщика столкнулись на входе в первый поворот, и обе машины разбились.

Снятое позже видео показало, как ситуация обострилась рядом с ларьком с хот-догами на внутреннем поле Мартинсвилла. На записи видно, как член команды Chad Bryant Racing подходит к Хайму справа и бьёт его по голове. Пока люди пытались разнять участников, Хайм получил ещё один удар в толпе.

После этого Хайм высказал своё мнение о контакте на трассе, который предшествовал стычке: «Я правда не знаю. Он попытался вжать меня в барьер, а затем моя шина запрыгнула на его шину. Как видите, мне некуда было деваться. Он просто полностью поворачивает налево, затем я запрыгиваю на его шину, так что я не знаю, что он делал. Что есть, то есть. Это Late Model racing».