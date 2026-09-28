Вассёр продолжит получать зарплату даже в случае ухода из «Феррари» — Automoto

Руководство «Феррари» уже подготовило план комфортной сделки по уходу главы команды Формулы-1 француза Фредерика Вассёра, сообщает итальянское издание Automoto.it.

По информации ресурса, в обмен на досрочный уход с должности по окончании сезона-2026 «Феррари» продолжит выплачивать Вассёру зарплату до истечения срока действия контракта, который закончится в конце 2027 года.

Фредерику Вассёру 58 лет. Французский специалист возглавил «Феррари» в 2023 году. Лучшим результатом итальянской команды под его руководством стало второе место в Кубке конструкторов в сезоне-2024.

Ранее издание PlanetF1 назвало возможного преемника Вассёра в «Феррари».