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Хэмилтон рассказал, как потерял 4+ кг в первой гонке в Малайзии

Хэмилтон рассказал, как потерял 4+ кг в первой гонке в Малайзии
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В социальных сетях набирает популярность интервью семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона («Феррари»), данное несколько лет назад, где он рассказал про свою первую гонку в Малайзии.

«Ну, во-первых, я помню свой первый Гран-при в Малайзии [в 2007-м]. Я занял здесь второе место, и это было круто. Я чуть не потерял сознание, потому что в той гонке похудел на 4,2 кг. Жара здесь просто невыносимая. Так что эта гонка, безусловно, стала самым тяжёлым испытанием для меня как гонщика, потому что это было лето и жара просто сумасшедшая. Не знаю, как, ребята, которые там живут, это выдерживают! Я знаю, что у вас хорошие кондиционеры, но в тот раз… У меня не работала система подачи воды или сама трубка для питья, так что мне пришлось нелегко. 4,2 кг!» — приводит слова Хэмилтона аккаунт LH44(A) в социальной сети Х.

Со 2 по 4 октября в Малайзии состоится Гран-при Бахрейна.

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