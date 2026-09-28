Формула-1 перейдёт на шины с более высоким износом в 2027 году

Руководство Формулы-1 совместно с компанией «Пирелли» планирует перейти на шины с более высоким износом в 2027 году.

«В этом году мы работали не с тестовыми образцами, а с реальными машинами, поэтому нам было намного проще сформировать чёткое представление. Нашей целью стало не столько обеспечение баланса машины, её стабильности, сколько увеличение износа.

Мы провели работу над составом [шин], чтобы увеличить деградацию. Мы проверили различные решения в вопросе увеличения износа передних и задних шин. Сейчас я не хочу вдаваться в детали, но идея состоит в том, чтобы увеличить износ, поскольку мы видели, особенно в первой половине сезона, что износ был довольно низким.

Очевидно, нам ещё предстоит протестировать составы шин и определиться с ним на следующий сезон. Это ещё одна тема, которую мы должны рассмотреть», — приводит слова главного инженера «Пирелли» Симоне Берра издание The Race.