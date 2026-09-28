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Расписание трансляций Гран-при Бахрейна в Малайзии — 2026

Расписание трансляций Гран-при Бахрейна в Малайзии — 2026
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Со 2 по 4 октября в календаре Формулы-1 запланирован 16-й этап нынешнего сезона – Гран-при Бахрейна, который в этом году из-за трудной ситуации на Ближнем Востоке пройдёт на трассе «Сепанг» в Малайзии.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не будет. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию уикенда.

Формула-1 Гран-при Бахрейна в Малайзии — 2026. Расписание трансляций уикенда (время — московское):

Пятница, 2 октября:

7:30. Первая тренировка Гран-при Бахрейна;
11:00. Вторая тренировка Гран-при Бахрейна.

Суббота, 3 октября:

7:30. Третья тренировка Гран-при Бахрейна;
11:00. Квалификация Гран-при Бахрейна.

Воскресенье, 4 октября:

10:00. Гонка Гран-при Бахрейна.

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