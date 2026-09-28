Себастьян Феттель объяснил, из-за чего Франко Колапинто спровоцировал аварию в Баку

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель высказался о сложности городской трассы в Баку и поддержал аргентинского пилота «Альпин» Франко Колапинто после аварии на Гран-при Азербайджана.

«Когда смотришь такую гонку, как Гран-при Азербайджана, и вспоминаешь, насколько напряжённой она бывает, особенно на узких улицах и в Старом городе, понимаешь, как легко там допустить ошибку. Такое могло произойти с Алексом [Албоном], а Франко, на мой взгляд, возможно, неверно рассчитал торможение перед первым поворотом. В гонках на этой трассе нет права на ошибку, как и в квалификации», — сказал Феттель в подкасте F1: Chequered Flag Podcast от BBC.