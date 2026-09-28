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Себастьян Феттель объяснил, из-за чего Франко Колапинто спровоцировал аварию в Баку

Себастьян Феттель объяснил, из-за чего Франко Колапинто спровоцировал аварию в Баку
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель высказался о сложности городской трассы в Баку и поддержал аргентинского пилота «Альпин» Франко Колапинто после аварии на Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Когда смотришь такую гонку, как Гран-при Азербайджана, и вспоминаешь, насколько напряжённой она бывает, особенно на узких улицах и в Старом городе, понимаешь, как легко там допустить ошибку. Такое могло произойти с Алексом [Албоном], а Франко, на мой взгляд, возможно, неверно рассчитал торможение перед первым поворотом. В гонках на этой трассе нет права на ошибку, как и в квалификации», — сказал Феттель в подкасте F1: Chequered Flag Podcast от BBC.

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