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Источник: Даниил Квят продолжит работу на симуляторе «Альпин» перед этапом в Сепанге

Источник: Даниил Квят продолжит работу на симуляторе «Альпин» перед этапом в Сепанге
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Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят проведёт работу на симуляторе «Альпин» перед Гран-при Бахрейна, который пройдёт в эти выходные на международной трассе Сепанг в Малайзии. Об этом сообщает аккаунт formularacers в социальной сети Х.

32-летний россиянин уже несколько месяцев работает в «Альпин», предоставляя команде важную обратную связь. Отмечается, что у Квята особенно хорошие отношения с бывшим напарником Пьером Гасли.

Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, проведя 110 Гран-при. В 2021 году он был резервным пилотом «Альпин». В этом сезоне он делит обязанности на симуляторе с резервными пилотами команды Полом Ароном и Кушем Майни. По некоторым данным, Квят сыграл значительную роль в улучшениях «Альпин» по ходу уикендов в Японии и Канаде.

Читать далее:
The Race: Даниил Квят сыграл роль в успешных этапах «Альпин» в Канаде и Японии
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