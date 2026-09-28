Источник: Даниил Квят продолжит работу на симуляторе «Альпин» перед этапом в Сепанге

Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят проведёт работу на симуляторе «Альпин» перед Гран-при Бахрейна, который пройдёт в эти выходные на международной трассе Сепанг в Малайзии. Об этом сообщает аккаунт formularacers в социальной сети Х.

32-летний россиянин уже несколько месяцев работает в «Альпин», предоставляя команде важную обратную связь. Отмечается, что у Квята особенно хорошие отношения с бывшим напарником Пьером Гасли.

Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, проведя 110 Гран-при. В 2021 году он был резервным пилотом «Альпин». В этом сезоне он делит обязанности на симуляторе с резервными пилотами команды Полом Ароном и Кушем Майни. По некоторым данным, Квят сыграл значительную роль в улучшениях «Альпин» по ходу уикендов в Японии и Канаде.