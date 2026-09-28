Льюис Хэмилтон почтил память своего бульдога Роско в годовщину его смерти

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон опубликовал пост в память о своей собаке Роско, которая умерла год назад.

«Прошёл год с тех пор, как не стало Роско. Мне тяжело жить без моего лучшего друга. Не проходит и дня, чтобы я не хотел, чтобы он был рядом. Я каждый день думаю о нём и Коко (Коко умерла 18 июня 2020 года в возрасте шести лет от подозрения на сердечный приступ. — Прим. «Чемпионата»). Мне очень грустно, что их больше нет со мной, но в то же время я бесконечно благодарен за время, которое мы провели вместе, и за то, что они были частью моей жизни. Они были рядом в одни из самых счастливых моментов моей жизни.

Сегодня я пересматриваю фотографии и видео, вспоминаю те мгновения и не могу сдержать улыбку и смех. Многие из вас тоже пережили подобное и написали мне слова любви и поддержки. Для меня это очень много значит. Я знаю, как сильно все любили Роско, и это трогает меня до глубины души.

Покойтесь с миром, мои друзья. Я всегда буду вас любить», — написал Льюис в социальной сети.