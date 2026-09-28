Певица TZUYU запишет официальную тему коллаборации «Уильямса» и аниме DAN DA DAN

Команда Формулы-1 «Уильямс» и аниме DAN DA DAN объявили, что K-pop-исполнительница TZUYU станет голосом официальной тематической песни их коллаборации. Песня и клип к ней выйдут в начале 2027 года, перед Гран-при Японии.

TZUYU известна как участница группы TWICE и сольная исполнительница. В сентябре 2024 года она выпустила дебютный мини-альбом abouTZU с синглом Run Away, который достиг 19-го места в Billboard 200.

«Для меня большая честь и радость стать частью этого сотрудничества с командой «Уильямс» и аниме DAN DA DAN, а также исполнить официальную заглавную песню. Объединение миров Формулы-1, аниме и музыки делает этот проект уникальным. Уверена, что наше сотрудничество подарит зрителям по всему миру нечто по-настоящему захватывающее и запоминающееся», — приводит слова исполнительницы пресс-служба «Уильямса».

Директор по мерчандайзингу и лицензированию «Уильямса» Люк Тимминс отметил, что для этой коллаборации нужен был особый голос. Продюсер аниме DAN DA DAN Хироси Камэй заявил, что проект позволит показать скорость и энергию сериала более широкой аудитории.

TZUYU присоединится к «Уильямсу» на Гран-при Сингапура на следующей неделе. Мероприятие также даст болельщикам возможность познакомиться с миром коллаборации: в фан-зоне «Уильямса» пройдут специальные активности и будет представлен новый мерч.