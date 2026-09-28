Албон — об аварии на Гран-при Азербайджана: иногда машина едет фактически на трёх колёсах

Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал свою аварию на Гран-при Азербайджана на 30-м круге, которая привела к досрочному завершению его гонки.

«Это было странно. На кадрах с задней камеры сам момент аварии толком не виден. Я немного позднее затормозил, а затем налетел сильный порыв ветра. Думал, что меня немного вынесет за пределы трассы, однако никак не ожидал, что врежусь в стену. Ситуация получилась необычной. Мы изучим данные. Думаю, в любом случае мне нужно признать свою ошибку, но при этом подобные проблемы у нас уже возникали. Мы знаем, что у нашей машины переднее колесо может отрываться от земли, и иногда из-за этого блокировка передних колёс обходится нам очень дорого.

Мы знаем, что иногда машина едет фактически на трёх колёсах. Если затормозить слишком поздно, это может привести к тому, что одно из колёс потеряет контакт с асфальтом. Порыв ветра становится последним фактором, который усугубляет ситуацию. Отклонение было небольшим — всего несколько метров, однако даже это для нас слишком много. Мы не можем себе такого позволить», — приводит слова Албона издание RacingNews365.