Колтон Херта: у меня всё ещё есть шанс попасть в Формулу-1 в ближайшие два года

Пилот «Хайтек» Колтон Херта, выступающий в Формуле-2 и являющийся тест-пилотом «Кадиллака», заявил, что не оставляет надежды попасть в Формулу-1.

Пока у меня нет планов на следующий год, однако мы обсуждаем, какие возможности могут быть у меня внутри команды. Всё зависит от того, как сложится следующий год. Моя главная цель по-прежнему — попасть в Формулу-1, и я считаю, что у меня есть шанс сделать это в ближайшие два года. Но пока я не знаю, каким будет план «Кадиллака» в отношении меня, поэтому мне нужно дождаться определённости.

Когда я буду понимать ситуацию, смогу принимать дальнейшие решения в зависимости от того, окажусь ли я в Формуле-1. Например, будет ли это роль резервного пилота или я продолжу заниматься тестами? Если так, то в какой ещё гоночной серии я смогу выступать, чтобы не оставаться без дела? Пока, к сожалению, мне особо нечего сказать, поскольку конкретных планов на следующий год ещё нет. Когда ситуация прояснится, я смогу выстроить дальнейшие действия с учётом этих договорённостей», — приводит слова Херты издание Motorsport.