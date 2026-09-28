Монтойя сравнил Колапинто с Ферстаппеном, защищая его после аварии в Баку

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя встал на защиту пилота «Альпин» Франко Колапинто после аварии на Гран-при Азербайджана, сравнив его с четырёхкратным чемпионом серии Максом Ферстаппеном.

«Сложность в такой ситуации заключается в том, что ты действуешь агрессивно, видишь возможность и должен ею воспользоваться. Я уважаю людей, которые пытаются что-то сделать. Когда после рестарта появляется возможность, они воспринимают её как шанс. Некоторые относятся к рестарту иначе: для них главное — не потерять свою позицию. А Франко — тот, кто хочет воспользоваться любой возможностью.

Когда ты постоянно, как Макс [Ферстаппен], ищешь возможность что-то выиграть, ты неизбежно будешь ошибаться», — приводит слова Монтойи издание RacingNews365.