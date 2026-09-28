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Леклер: не считаю, что сейчас у «Феррари» лучшее шасси, каким оно было в начале сезона

Леклер: не считаю, что сейчас у «Феррари» лучшее шасси, каким оно было в начале сезона
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Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер заявил, что команда больше не обладает лучшим шасси в Формуле-1, и призвал не обманывать себя.

«Мы не должны обманывать себя: «Макларен» и «Ред Булл» сделали большой шаг вперёд. Думаю, «Мерседес» тоже прибавляет с точки зрения скорости в поворотах. Поэтому я не считаю, что сейчас у нас лучшее шасси, каким оно было в начале сезона. Нам нужно над этим поработать и снова выйти на более высокий уровень», — приводит слова Леклера издание Crash.net.

«Феррари» не поднималась на подиум с Гран-при Бельгии в июле, а в Баку Леклер финишировал лишь четвёртым. Обновление двигателя ADUO 2, введённое в Монце, не сократило отставание по мощности от «Мерседеса» и «Ред Булл».

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