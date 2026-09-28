Кравиц: надеюсь, на практическом экзамене по вождению Линдблад не повторит ошибку из Баку

Обозреватель Sky Sports F1 Тед Кравиц раскритиковал решение стюардов не наказывать британского гонщика Арвида Линдблада за столкновение с напарником по «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном на Гран-при Азербайджана.

«Я не знаю, как Линдблад избежал штрафа за то, что врезался в своего напарника. Для любого другого пилота это однозначно было бы наказанием за создание аварийной ситуации. Возможно, стюарды решили, что, поскольку это был буквально контакт «свой против своего», штраф здесь не нужен. Арвид заблокировал колёса и врезался в Лиама. Может быть, именно поэтому стюарды не наказали его, решив, что это была случайная ошибка.

Арвид Линдблад только что сдал теоретический экзамен на права — то, что он сделал в субботу, было бы гарантированным провалом. Надеюсь, на практическом экзамене он не повторит эту ошибку», — приводит слова Кравица издание F1Oversteer.