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Вассёр: иногда обновления не окупаются сразу, но работают в долгосрочной перспективе

Вассёр: иногда обновления не окупаются сразу, но работают в долгосрочной перспективе
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о ситуации в команде после Гран-при Азербайджана, где «Феррари» осталась без подиума в пятой гонке подряд.

«Не буду раскрывать конкретные даты, но в ближайшее время мы привезём обновления. «Макларен» привёз кое-что новое на этот уикенд, «Мерседес» сделает это в ближайшее время, а мы внедрим обновления при первой возможности. Иногда ты делаешь шаги вперёд, которые не приносят немедленного результата, но окупаются в долгосрочной перспективе. Даже с учётом предстоящих изменений в регламенте нужно продолжать развивать машину», — приводит слова Вассёра издание Automoto.it.

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