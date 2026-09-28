Вассёр: иногда обновления не окупаются сразу, но работают в долгосрочной перспективе

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о ситуации в команде после Гран-при Азербайджана, где «Феррари» осталась без подиума в пятой гонке подряд.

«Не буду раскрывать конкретные даты, но в ближайшее время мы привезём обновления. «Макларен» привёз кое-что новое на этот уикенд, «Мерседес» сделает это в ближайшее время, а мы внедрим обновления при первой возможности. Иногда ты делаешь шаги вперёд, которые не приносят немедленного результата, но окупаются в долгосрочной перспективе. Даже с учётом предстоящих изменений в регламенте нужно продолжать развивать машину», — приводит слова Вассёра издание Automoto.it.