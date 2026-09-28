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Хэмилтон: в Баку мы были впереди «Макларена», так что, возможно, мы третья по силе команда

Хэмилтон: в Баку мы были впереди «Макларена», так что, возможно, мы третья по силе команда
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Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос, является ли «Скудерия» теперь лишь четвёртой силой в чемпионате.

«Почему всё это должно иметь значение? И с чего я вообще должен с этим соглашаться? Я не знаю, на каком мы месте — на третьем или втором, понятия не имею. Пока очевидно, что мы не вторая по силе команда. Но в субботу мы были впереди «Макларена», так что, возможно, мы третьи», — приводит слова Хэмилтона издание FormulaPassion.

В нынешнем сезоне Льюис одержал первую победу за «Феррари» и на данный момент занимает третье место в личном зачёте — 199 очков.

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