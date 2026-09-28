«Хонда» по-прежнему уступает более 70 л. с. — источник

Испанский журналист Карлос Микель со ссылкой на источник сообщил о проблемах «Астон Мартин».

«Из очень хорошего источника мне передают, что даже после эволюции двигатель «Хонды» имеет дефицит более 70 л. с., а в «Астон Мартин» считают, что у них шасси пятой-шестой команды», — сказал Микель в программе COPE GP.

Оба пилота «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл — сошли с дистанции по ходу гонки на Гран-при Азербайджана. В Кубке конструкторов команда занимает лишь 10-е место. Двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо принёс команде три очка после 10-го места в Монако и девятого — в Нидерландах. На счету его напарника Стролла ни одного балла в сезоне-2026.