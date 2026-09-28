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Андреа Стелла: «Макларен» переключил внимание на машину 2027 года

Андреа Стелла: «Макларен» переключил внимание на машину 2027 года
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подтвердил, что команда переключила усилия на разработку болида на сезон-2027. MCL40 будет получать только те обновления, которые были одобрены до этого переключения.

«На трассу ещё поступит ряд деталей, поэтому мы продолжим видеть новые компоненты на MCL40. Однако на данный момент все наши усилия уже сосредоточены на машине следующего года. А те детали, которые сейчас появляются на трассе, были запущены в производство несколько недель назад», — приводит слова Стеллы издание GPblog.

Он также отметил, что новый аэродинамический пакет, нацеленный на работу в медленных поворотах, сработал так, как ожидала команда.

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