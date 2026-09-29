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Sky News: заработок Зака Брауна в «Макларене» превысил $ 100 млн за 2025 год

Sky News: заработок Зака Брауна в «Макларене» превысил $ 100 млн за 2025 год
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун получил более $ 100 млн (£ 75,4 млн) по итогам 2025 года. Об этом сообщает издание Sky News. Согласно данным, которые ожидаются в годовой финансовой отчётности команды, значительная часть выплат связана с выкупом долей миноритарных акционеров и ростом стоимости «Макларена».

Основная часть вознаграждения Брауна пришлась на акции, предоставленные в рамках сделки по выкупу 30% «Макларена», принадлежавших внешним инвесторам. В 2025 году бахрейнский суверенный фонд Mumtalakat и инвестиционная компания CYVN Holdings из Абу-Даби приобрели эти доли, оценив команду примерно в $ 4,66 млрд (£ 3,5 млрд). В 2024 году базовая зарплата Брауна составляла $ 7,98 млн (£ 6 млн), а выплаты по долгосрочной мотивационной программе — ещё $ 41,23 млн (£ 31 млн).

Под руководством Брауна, возглавившего «Макларен» в 2016 году, команда вернулась к борьбе за титулы. В 2024 году коллектив впервые более чем за 20 лет выиграл Кубок конструкторов, а в 2025-м завоевал оба чемпионских титула — среди пилотов и команд.

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