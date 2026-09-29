«Макларен» может стать первой командой Формулы-1 с выручкой $ 1 млрд — Sky News

«Макларен» ожидает, что в 2026 году их выручка достигнет $ 1 млрд. Если прогноз оправдается, британская команда станет первым коллективом Формулы-1, которому удастся преодолеть эту отметку. Об этом сообщает издание Sky News.

Согласно данным, которые должны быть представлены в годовой отчётности McLaren Racing Ltd, выручка компании за 2025 год составила около $ 779,6 млн (£ 588 млн). Более 90% доходов приходится на Формулу-1, хотя в отчёт также включены результаты подразделения IndyCar.

Рост финансовых показателей связан в том числе с коммерческими партнёрствами. Среди спонсоров и партнёров McLaren — Mastercard, Allwyn, Google, DP World, Intel и криптовалютная биржа OKX. Расширению коммерческих возможностей команды способствовали и успехи на трассе: в 2024 году «Макларен» выиграл Кубок конструкторов, а в 2025-м завоевал оба чемпионских титула — в личном зачёте и командном.