«Хаас» подписал Рафаэля Камару на 2027 год — Formule 1

Американская команда «Хаас» подписала пилота Формулы-2 и участника академии «Феррари» Рафаэля Камару на сезон-2027. Об этом сообщает издание Formule 1. Бразильский гонщик займёт место Эстебана Окона в команде.

Камара присоединился к академии «Феррари» в ноябре 2021 года. После побед в картинге он перешёл в формульные серии в 2022 году, выступая в Формуле-4 ОАЭ, Италии и ADAC, где занял второе, третьи места соответственно. В 2023 году он выступал в Formula Regional Middle East и ФРЕКе, финишировав третьим и пятым. В 2024 году он снова выступал в обеих сериях: в Middle East стал третьим, а во ФРЕКе завоевал титул. В 2025 году Камара выиграл Формулу-3 с Trident, одержав четыре победы и завоевав пять поулов. В этом году он перешёл в Формулу-2 с Invicta Racing и после победы во второй основной гонке в Баку возглавил таблицу чемпионата.

В конце августа Камара проводил тесты с «Хаасом» в Портимане. Также в тестах участвовали бывший чемпион Формулы-2 Леонардо Форнароли и тест-пилот Рё Хиракава.