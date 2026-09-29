Formule 1: Эстебан Окон покинет Формулу-1 после сезона-2026 и перейдёт в WEC

30-летний французский гонщик Эстебан Окон, чей контракт с американской командой «Хаас» истекает в конце сезона-2026, покинет Формулу-1 и перейдёт в чемпионат мира по автогонкам на выносливость (WEC), где будет выступать за заводскую команду «Тойота» — важного технического партнёра «Хааса». Об этом сообщает нидерландское издание Formule 1.

Окон перешёл в «Хаас» в 2025 году после пяти сезонов в «Альпин» (ранее — «Рено»). В первом сезоне за американскую команду он стал 15-м в чемпионате, уступив напарнику британцу Оливеру Берману, который завершил дебютный сезон 13-м. В текущем сезоне Окон также уступает британцу.