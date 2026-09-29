«Всегда на кресле с катапультой». Вильнёв — о слухах про замену Вассёра на Хорнера

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв отреагировал на слухи о том, что бывший руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер может заменить Фредерика Вассёра в итальянском коллективе «Феррари».

«Кристиан — тот, кого нужно воспринимать серьёзно и принимать во внимание, потому что он удивительным образом построил «Ред Булл» — побеждающий «Ред Булл».

Мы видели так много перемен в «Феррари»: два, три года, затем следующая перемена, потому что результаты не приходят или по какой-либо другой причине. Так что ты всегда на кресле с катапультой, и нужно быть действительно осторожным», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.