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«Всегда на кресле с катапультой». Вильнёв — о слухах про замену Вассёра на Хорнера

«Всегда на кресле с катапультой». Вильнёв — о слухах про замену Вассёра на Хорнера
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Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв отреагировал на слухи о том, что бывший руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер может заменить Фредерика Вассёра в итальянском коллективе «Феррари».

«Кристиан — тот, кого нужно воспринимать серьёзно и принимать во внимание, потому что он удивительным образом построил «Ред Булл» — побеждающий «Ред Булл».

Мы видели так много перемен в «Феррари»: два, три года, затем следующая перемена, потому что результаты не приходят или по какой-либо другой причине. Так что ты всегда на кресле с катапультой, и нужно быть действительно осторожным», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.

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