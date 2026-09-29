Эксперт: Антонелли и близко не мог сравниться с Расселлом в Баку

Бывший пилот IndyCar, а ныне эксперт Джеймс Хинчклифф высказался о выступлении гонщика «Мерседеса» британца Джорджа Расселла на минувшем Гран-при Азербайджана.

«Даже когда Джорджу удавалось «собрать» хорошие круги в практиках, хорошо выступить в квалификации, в гонке преимущество всё равно было у Кими. Вспомните, как он обогнал его в Барселоне. В Австрии он догонял всех. В Баку же этого не произошло. У Кими не было темпа Джорджа. У Кими не было темпа Джорджа на протяжении всего уикенда.

Меня действительно интересует: неужели Джорджу удалось подобрать ключ к машине? Он что-то нашёл? Удалось ему выжать ещё немного из неё? Потому что Кими и близко не мог с ним сравниться», — сказал Хинчклифф в подкасте F1 Nation.