«Всё же сумели сократить разрыв». Мекис — о темпе «Ред Булл»

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис оценил прогресс команды после Гран-при Азербайджана.

«Как мы видели в этом году, расстановка сил чередовалась в зависимости от тайминга обновлений. Однако важно то, что за довольно длительный промежуток времени между Австралией и этапом в Баку, когда у нас не было большого пакета, мы всё же сумели сократить этот разрыв.

Если посмотреть на Мадрид [Гран-при Испании], мы были в полутора десятых от поула, и, думаю, мы были в двух десятых от поула в Монце [три десятые до Пьера Гасли из «Альпин»]. Так что нам удалось сократить этот разрыв — всей командой, как в отделе шасси, так и в отделе силовой установки, извлекая максимум из фактических спецификаций машины.

И вот да, обновление [в Баку] дало нам ещё одно преимущество и съело эту последнюю десятую. Нужно посмотреть, как это пойдёт на других трассах. Как мы затем отреагируем на других конкурентов — этого я сказать не могу», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.