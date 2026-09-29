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«Всё же сумели сократить разрыв». Мекис — о темпе «Ред Булл»

«Всё же сумели сократить разрыв». Мекис — о темпе «Ред Булл»
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис оценил прогресс команды после Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Как мы видели в этом году, расстановка сил чередовалась в зависимости от тайминга обновлений. Однако важно то, что за довольно длительный промежуток времени между Австралией и этапом в Баку, когда у нас не было большого пакета, мы всё же сумели сократить этот разрыв.

Если посмотреть на Мадрид [Гран-при Испании], мы были в полутора десятых от поула, и, думаю, мы были в двух десятых от поула в Монце [три десятые до Пьера Гасли из «Альпин»]. Так что нам удалось сократить этот разрыв — всей командой, как в отделе шасси, так и в отделе силовой установки, извлекая максимум из фактических спецификаций машины.

И вот да, обновление [в Баку] дало нам ещё одно преимущество и съело эту последнюю десятую. Нужно посмотреть, как это пойдёт на других трассах. Как мы затем отреагируем на других конкурентов — этого я сказать не могу», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

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