Доменикали: результаты «Феррари» не соответствуют ожиданиям

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали прокомментировал слухи о досрочном уходе руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра по окончании сезона-2026.

«Сейчас результаты не соответствуют ожиданиям. Мой опыт подсказывает мне, что, когда вокруг возникает много домыслов, в том числе и о претендентах на руководящие посты, нужно сохранять единство и избегать сомнительных решений, которые могут привести к дальнейшим проблемам.

Каждый, кто отвечает за такую команду, как «Феррари», в том числе и Фред Васссёр, должен чувствовать движение, чтобы удерживать курс корабля, и чётко понимать, что нужно для побед. Чем сильнее шторм, тем важнее капитану удержать судно», — сказал Доменикали в эфире радио Rai Radio 1.