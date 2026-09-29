Мекис оценил работу «Ред Булл» в сезоне-2026

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис похвалил работу коллектива в сезоне-2026.

«Мы уже несколько раз говорили, что у нас фантастическая силовая установка. Но у нас довольно узкий диапазон, в котором её можно использовать наилучшим образом, и это требует много энергии от всех в Милтон-Кинсе и на трассе, чтобы удерживать нас в этом узком окне производительности. Вот чем мы занимаемся каждый день.

Каждая трасса даёт этот шанс — и то, как мы с этим справляемся, вы можете слышать по нашему отличному общению с гонщиками. Правильное управление энергией, правильное использование, правильная мощность — это определённо то, что держит нас увлечёнными и втянутыми в процесс полностью», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.