Гранд-финал чемпионата России SMP Формула-4 пройдёт 9-10 октября в Подмосковье

9 и 10 октября 2026 года на трассе Moscow Raceway состоится гранд-финал чемпионата России SMP Formula 4.

Фото: Пресс-служба СМП Ф-4

С момента первого этапа, который также состоялся в Москве, прошло пять полных уикендов на пяти разных трассах, 10 квалификаций и 20 гоночных заездов.

Главное внимание будет приковано к Ивану Пигаеву (ITECO Racing), Платону Костину (Ilya Muromets) и Владимиру Верхоланцеву (Formula K Russia) – именно они будут разыгрывать звание нового чемпиона страны на популярном гоночном кольце длиной 3931 метр.

Фото: Пресс-служба СМП Ф-4

Гонки на этот раз пройдут в пятницу и субботу, после чего в паддоке SMP F4 всех болельщиков ждёт After Party, где можно будет пообщаться с участниками и выиграть уникальные призы, а в конце организаторы подготовили сюрприз.

Программа для гостей этапа на MRW также включает автограф-сессии, прогулки по стартовой решётке и экскурсии по паддоку, возможность отдохнуть в клубном кафе, сделать памятные фотографии у профессионального фотографа и пополнить свою коллекцию гоночной атрибутики. Для болельщиков в пятницу и субботу будет организован трансфер из Москвы и обратно.

Фото: Пресс-служба СМП Ф-4