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«Не знаю, кто это проектирует». Льюис Хэмилтон раскритиковал трассу «Мадринг»

«Не знаю, кто это проектирует». Льюис Хэмилтон раскритиковал трассу «Мадринг»
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Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался о трассе «Мадринг», раскритикованной гоночным сообществом после Гран-при Испании.

«Люди создают трассы, на которых вы попросту не можете обгонять. И это расстраивает. Не знаю, кто проектирует их, но…

Может, здесь кто-нибудь хочет спроектировать трассу? Я практически уверен, что здесь немало людей, которые справились бы лучше с теми трассами, что готовятся», — сказал Хэмилтон на пресс-конференции Гран-при Азербайджана в Баку.

Ранее Хэмилтон коротко ответил на вопрос о будущем «Феррари» с Вассёром.

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  • 29 сентября 2026
  • 13:41