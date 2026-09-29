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«Астон Мартин» анонсировал заявление, которое будет сделано в 14:00 мск

«Астон Мартин» анонсировал заявление, которое будет сделано в 14:00 мск
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Астон Мартин» выложила в социальных сетях короткий ролик с анонсом запланированного заявление, которое состоится сегодня, 29 сентября, в 14:00 мск.

После 15 этапов сезона-2026 британский коллектив занимает предпоследнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав за прошедшие Гран-при три очка. Все очки команде принёс 45-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо. На девятом месте в Кубке конструкторов «Уильямс» (12 баллов), а на последнем «Кадиллак» с нулём очков.

Возглавляет Кубок конструкторов немецкий коллектив «Мерседес», на счету которого 538 очков.

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