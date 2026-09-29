15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» сделала официальное заявление на фоне слухов об уходе Фредерика Вассёра

«Феррари» сделала официальное заявление на фоне слухов об уходе Фредерика Вассёра
Комментарии

Руководитель пресс-службы «Феррари» Мария Конти выступила с обращением на фоне слухов о досрочном уходе главы команды Фредерика Вассёра по окончании сезона-2026.

«В последние дни вокруг «Феррари», в особенности вокруг руководства, усилились слухи. Позиция «Феррари» ясна, и она не изменилась, команда уже сделала свой выбор, и мы полностью доверяем Фреду Вассёру и его команде и продолжим это делать.

Мы не хотим разжигать спекуляции и предположения, возникающие за пределами компании. И речь идёт не только о статье The Times с мистером Хорнером. Опять же, мы доверяем Фреду Вассёру и его команде и продолжим это делать», — приводит слова Конти журналист Адам Купер в социальных сетях.

Материалы по теме
Вассёр: иногда обновления не окупаются сразу, но работают в долгосрочной перспективе
Комментарии
Новости. Авто