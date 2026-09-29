«Феррари» сделала официальное заявление на фоне слухов об уходе Фредерика Вассёра

Руководитель пресс-службы «Феррари» Мария Конти выступила с обращением на фоне слухов о досрочном уходе главы команды Фредерика Вассёра по окончании сезона-2026.

«В последние дни вокруг «Феррари», в особенности вокруг руководства, усилились слухи. Позиция «Феррари» ясна, и она не изменилась, команда уже сделала свой выбор, и мы полностью доверяем Фреду Вассёру и его команде и продолжим это делать.

Мы не хотим разжигать спекуляции и предположения, возникающие за пределами компании. И речь идёт не только о статье The Times с мистером Хорнером. Опять же, мы доверяем Фреду Вассёру и его команде и продолжим это делать», — приводит слова Конти журналист Адам Купер в социальных сетях.