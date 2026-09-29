Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл продлили контракты с «Астон Мартин» на сезон-2027

45-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, а также 27-летний канадец Лэнс Стролл продлили контракты с командой «Астон Мартин», о чём сообщила пресс-служба британского коллектива.

«Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо подтверждают приверженность команде «Астон Мартин» — состав пилотов на 2027 год утверждён. Мы рады подтвердить, что Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо продолжат выступать в качестве пилотов команды, продлив свои долгосрочные контракты», — говорится в заявлении коллектива.

После 15 этапов сезона-2026 британская команда занимает предпоследнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав за прошедшие Гран-при три очка. Все очки команде принёс двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо.