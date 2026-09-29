15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо прокомментировал продление контракта с «Астон Мартин»

Фернандо Алонсо прокомментировал продление контракта с «Астон Мартин»
Комментарии

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал продление контракта с командой на 2027 год.

«Очень рад подписать новый контракт с «Астон Мартин». Не спешил с принятием решения, но гонки — моя жизнь, моя страсть, и я знаю, что у меня по-прежнему достаточно скорости и решимости для того, чтобы соревноваться на самом высоком уровне.

С этой командой я связываю своё будущее и хочу помочь ей преуспеть. Я верю в то, что мы создаём. У нас сильно руководство, потрясающие люди, партнёры и материально-техническая база. С нетерпением жду новых моментов на гоночной трассе перёд фанатами. Их энергетика создаёт атмосферу, которая вдохновляет меня и делает наш спорт особенным», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

Материалы по теме
Официально
Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл продлили контракты с «Астон Мартин» на сезон-2027
Комментарии