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Составы команд Формулы-1 на сезон-2027. Осталось четыре места

Составы команд Формулы-1 на сезон-2027. Осталось четыре места
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Во вторник, 29 сентября, команда «Астон Мартин» объявила о продлении контрактов сразу с обоими своими пилотами — Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом. Таким образом, на сезон-2027 осталось четыре неподтверждённых места в коллективах Формулы-1.

Составы команд Формулы-1 на сезон-2027:

1. «Мерседес» — Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл.
2. «Феррари» — Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.
3. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
4. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Исак Хаджар.
5. «Альпин» — Пьер Гасли и Франко Колапинто.
6. «Уильямс» — Алекс Албон и Карлос Сайнс.
7. «Ауди» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.
8. «Кадиллак» — Серхио Перес и Валттери Боттас.
9. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.
«Рейсинг Буллз» и «Хаас» ещё не делали объявлений о пилотах на следующий сезон.

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