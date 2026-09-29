Составы команд Формулы-1 на сезон-2027. Осталось четыре места

Во вторник, 29 сентября, команда «Астон Мартин» объявила о продлении контрактов сразу с обоими своими пилотами — Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом. Таким образом, на сезон-2027 осталось четыре неподтверждённых места в коллективах Формулы-1.

Составы команд Формулы-1 на сезон-2027:

1. «Мерседес» — Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл.

2. «Феррари» — Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.

3. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

4. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Исак Хаджар.

5. «Альпин» — Пьер Гасли и Франко Колапинто.

6. «Уильямс» — Алекс Албон и Карлос Сайнс.

7. «Ауди» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.

8. «Кадиллак» — Серхио Перес и Валттери Боттас.

9. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.

«Рейсинг Буллз» и «Хаас» ещё не делали объявлений о пилотах на следующий сезон.