«Можем стать командой-победителем». Лэнс Стролл — о продлении контракта с «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл прокомментировал продление контракта с командой на 2027 год.

«Очень рад продолжить карьеру с «Астон Мартин». Я в этом путешествии с самого начала и верю, что у нас есть ресурсы и люди для того, чтобы стать командой-победителем. В Сильверстоуне идёт огромная работа, с ощутимым прогрессом, и решимость, которую я вижу в каждом подразделении, является большой мотивацией для меня. Знаю, что мы движемся в правильном направлении, и моя решимость помочь нам в наших целях сильнее, чем когда-либо», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».

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