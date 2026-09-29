Петров считает, что Ферстаппен пропустил бы Хаджара, если бы Максу приказали

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался о несостоявшемся обратном размене позиций в команде «Ред Булл» во время Гран-при Азербайджана. Исаку Хаджару приказали пропустить Макса Ферстаппена, после этого француз не отставал от напарника, но нового приказа с командного мостика не последовало.

«Как ни странно, не думаю, что Макс отказался бы исполнять приказ пропустить Хаджара, если бы такой последовал. Всё-таки сейчас пилоты «Ред Булл» не сражаются за чемпионское звание, речь шла только о третьем месте и никак не умаляла лидирующее положение Ферстаппена в команде.

Но в итоге в «Ред Булл» всё сделали правильно: отказавшись от обратного размена, они сохранили Ферстаппену третье место на рестарте, что позволило ему сразу обогнать Пиастри и потом прессинговать Расселла», — написал Петров в колонке для «Чемпионата».