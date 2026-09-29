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Петров считает, что Ферстаппен пропустил бы Хаджара, если бы Максу приказали

Петров считает, что Ферстаппен пропустил бы Хаджара, если бы Максу приказали
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Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался о несостоявшемся обратном размене позиций в команде «Ред Булл» во время Гран-при Азербайджана. Исаку Хаджару приказали пропустить Макса Ферстаппена, после этого француз не отставал от напарника, но нового приказа с командного мостика не последовало.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Как ни странно, не думаю, что Макс отказался бы исполнять приказ пропустить Хаджара, если бы такой последовал. Всё-таки сейчас пилоты «Ред Булл» не сражаются за чемпионское звание, речь шла только о третьем месте и никак не умаляла лидирующее положение Ферстаппена в команде.

Но в итоге в «Ред Булл» всё сделали правильно: отказавшись от обратного размена, они сохранили Ферстаппену третье место на рестарте, что позволило ему сразу обогнать Пиастри и потом прессинговать Расселла», — написал Петров в колонке для «Чемпионата».

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