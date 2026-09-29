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Виталий Петров объяснил, почему не стоит слишком критиковать Колапинто за аварию

Виталий Петров объяснил, почему не стоит слишком критиковать Колапинто за аварию
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Бывший гонщик Формулы-1 россиянин Виталий Петров прокомментировал аварию аргентинского пилота «Альпин» Франко Колапинто на минувшем Гран-при Азербайджана.

«По своему опыту скажу: на самом деле ошибиться на торможении очень легко. Например, на Гран-при Кореи 2011 года я боролся с Фернандо Алонсо, сместился на грязную часть трассы, затормозил буквально на пару метров позже — и в итоге врезался в Михаэля Шумахера. Увы, такое бывает.

Франко, думаю, просто отвлёкся на соперников, ведь рядом на рестарте было много машин. Из-за этого он пропустил собственный ориентир для начала торможения, а потом стало уже слишком поздно. Опять же, на рестарте колёса и тормоза были холодными, что тоже могло сыграть свою роль.

Не думаю, что из-за этого внутри «Альпин» возникнет плохая обстановка. Пьер Гасли ведь отлично понимает, что Колапинто всё делал не специально, что это случайность. Со стороны Франко не было какого-то безумия — условно, он не начал тормозить за 20 метров до поворота вместо ста», — написал Петров в колонке для «Чемпионата».

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