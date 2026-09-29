Петров обратил внимание на интересный нюанс в телетрансляциях Формулы-1 из Баку

Бывший гонщик Формулы-1 россиянин Виталий Петров отметил особенность в трансляции Гран-при Азербайджана, прошедшего в минувшие выходные в Баку.

«Забавно, но в телетрансляции мы ни разу не увидели показ проезда по всему Проспекту Нефтяников с бортовых камер. Очевидно, организаторам ну очень не хотелось выдать в эфир ситуацию, когда в какой-то момент скорость машин не просто перестаёт расти, а начинает падать, плюс перед зоной торможения некоторые гонщики ещё и переключают передачи вниз!» — написал Виталий Петров в своей колонке для «Чемпионата».

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