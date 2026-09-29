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Виталий Петров ответил, готов ли он вернуться к роли стюарда Формулы-1

Виталий Петров ответил, готов ли он вернуться к роли стюарда Формулы-1
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Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров ответил, хотел ли бы он вернуться к роли стюарда «Королевских гонок».

«В теории — почему бы и нет. К сожалению, мой единственный опыт работы стюардом закончился досрочно из-за трагических обстоятельств, но я успел получить интересные знания, которые стараюсь передавать и в российских соревнованиях.

Если никакие политические факторы больше не мешают, мне было бы интересно. Правда, для этого надо как-то донести до ответственных, что я готов. В своё время я сказал Мике Сало, входившему в пул судей, что было бы интересно тоже попробовать себя в этой роли — так меня и пригласили. Видимо, и сейчас нужно через кого-то передать», — написал Петров в колонке для «Чемпионата».

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