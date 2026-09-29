Фернандо Алонсо назвал момент, склонивший его к решению остаться в Формуле-1

45-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо назвал фактор, повлиявший на решение продлить контракт с «Астон Мартин» на сезон-2027.

— Насколько на это повлиял «ещё один год» в Барселоне или прощальное возвращение в Мадриде?

— Очень сильно. Особенно Барселона. Должен сказать, это был поворотный момент. Я не принял решения и даже не останавливался, чтобы подумать об этом, но когда я был на форуме болельщиков — самом особенном моменте уикенда, — меня действительно тронуло видеть всех болельщиков. Они верят в меня, их страсть к Формуле-1 и моим результатам остаётся неизменной. В тот момент в Барселоне у меня было впечатление, что люди пришли не для того, чтобы насладиться Гран-при, как будто он последний, а скорее были воодушевлены, как будто это начало моей карьеры. Пламя Алонсомании и Ф-1 в Испании очень даже живо. Я определённо не увидел ни упадка, ни чувства ностальгии ни от кого. Все были полностью вовлечены, как будто мы играли при счёте 0:0, а матч был в середине. Не думал, что мы в дополнительное время, — приводит слова Алонсо AS.