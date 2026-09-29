Фернандо Алонсо: не думаю, что 2027-й станет моим последним годом в Формуле-1

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо заявил, что 2027 год не станет последним в его карьере.

«Последний ли это мой контракт как гонщика Ф-1? Нет, я думаю, что это будет мой последний год в Формуле-1. Таково моё видение. Сейчас я получают от этого удовольствие, справляюсь с переездами, обязательствами и маркетингом… У меня больше опыта и я лучше организован. Думаю, смогу продолжать ещё несколько лет», — приводит слова Алонсо издание AS.

Ранее Алонсо прокомментировал продление контракта с «Астон Мартин» на 2027 год.

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