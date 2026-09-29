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Фернандо Алонсо рассказал, как Ньюи повлиял на его решение продолжить карьеру

Фернандо Алонсо рассказал, как Ньюи повлиял на его решение продолжить карьеру
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо признался, что работа главы команды Эдриана Ньюи по ходу этого сезона стала одной из причин продолжить карьеру.

«У этой команды есть всё для успеха в будущем. Я не считал, что момент был подходящим для ухода. Нужно было продолжать работу, дать «Хонде» второй шанс исправить их проблемы и остаться с командой.

Эдриан, вероятно, внёс самый большой вклад. Мы не лучшим образом начали в этом году, но ситуация движется в нужном направлении, а он способен изменить всё очень быстро», — приводит слова Алонсо BBC Sport.

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