Алонсо ответил, когда примет решение по следующему контракту в Формуле-1

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о сроках принятия решения по своему будущему в Формуле-1 после продления контракта на 2027 год.

«Они знают, что от этого никуда не деться. Решение будет принято не раньше сентября или октября. Но я не волнуюсь; я примирился со своей карьерой. Независимо от того, продолжу я или нет, я спокоен и более чем благодарен. Я хочу просто наслаждаться каждым уикендом. Если чувствую себя полным сил, а сейчас именно так и есть, после того как так много думал об этом решении, не рассматриваю это просто как продолжение на один год. Я буду продолжать столько лет, сколько мне это доставляет удовольствие и пока у меня будет возможность быть с командой», — приводит слова Алонсо издание AS.com